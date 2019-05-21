تفاصيل مراحل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا

في الآونة الأخيرة، يختار العديد من المرضى إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا لأسباب متعددة، والتي قد تتضمن مستوى الخبرة والكفاءة للفرق الطبية في مختلف المراكز. كما أن مراكز زراعة الشعر في تركيا تقدم خدمة طبية متميزة بتكلفة معقولة، هذا بالإضافة إلى الفرص المتوفرة للاستراحة والسفر أثناء إجراء العملية.

في مشفى مثل مشفى فيرا كلينيك المختص بإجراء عمليات زراعة الشعر في تركيا يمكنك الحصول على تجربة علاجية متكاملة، بداية من الاستشارة الطبية، وتحديد العلاج المناسب لحالتك، حتى المتابعة بعد العلاج لضمان شفاء تام، مع توفير خدمات أخرى بالإضافة للخدمات العلاجية، والتي تمثل قيمة كبيرة ومطلوبة من قبل الكثيرين.

خطوات إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا

الاستشارة الطبية

قبل إجراء عملية زراعة الشعر يجب أن يكون هناك جلسة استشارة واحدة على الأقل بين الطبيب والمريض حيث تتم مناقشة جميع الخيارات المتاحة لعلاج تساقط الشعر، ثم تحديد التقنية المناسبة لإجراء العملية إذا كانت هي الاختيار المطلوب للحالة. كما أن في هذه الجلسة يتعرف المريض على نتائج العملية المتوقعة، ويخبر الطبيب بتوقعاته ورغبته في شكل شعره بعد الشفاء.

الإجراءات والفحوصات:

في يوم العملية يتم سحب عينة دم من المريض لإجراء بعض الفحوصات قبل إجراء العملية. قد يحتاج أن يحلق شعر المريض بطول 0.9 مل، ثم يتم غسل فروة الرأس وتنظيفها. بعد ذلك يقوم الطبيب برسم حدود المنطقة التي سيتم فيها زراعة الشعر كما يقوم بتحديد المنطقة المانحة.

التخدير:

بعد الدخول لغرفة العمليات، يتم تخدير فروة الرأس موضعيًا حتى لا يشعر المريض بأي ألم أو انزعاج. وبذلك يكون الألم الوحيد الذي سيشعر به المريض سيكون في اللحظة التي تدخل فيها إبرة التخدير إلى فروة الرأس، وبعد ذلك ينتظر الطبيب فترة زمنية قصيرة حتى يبدأ مفعول المخدر. ثم بعد ذلك يتم استخراج بصيلات الشعر السليمة من موضعها، وتجهيزها والحفاظ عليها لكي يتم زراعتها في أماكنها المخصصة.

استخلاص بصيلات الشعر:

يتم استخلاص بصيلات الشعر بشكل متناسق من جميع الجهات في المنطقة المانحة حتى يتم الحصول على الكمية المطلوبة منها ليتم زرعها في المناطق المصابة بالصلع. وبعد أن يتم الانتهاء من هذا، يتم تنظيف الجروح في المنطقة المانحة وتضميدها والانتقال إلى الخطوات التالية.

يتم اختيار بصيلات الشعر السليمة والصحية لضمان الكفاءة والنمو في المستقبل. ثم يتم الاحتفاظ بها في عبوات زجاجية تحتوي على محلول يحفظها ويبقيها حية، من خلال تغذيتها كما يتم حفظها في درجة حرارة مماثلة لدرجة حرارة فروة الرأس.

فتح قنوات في فروة الرأس:

تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات هذه العملية، إتمامها بدقة يضمن نتائج مرضية وقريبة من الشعر الطبيعي، حيث يحتاج الطبيب في هذه الخطوة أن يقوم بفتح قنوات في فروة الرأس بعناية، بترتيب منظم وبزوايا تسمح بنمو الشعر في الاتجاه الطبيعي. هذه النتائج هي النتائج التي يطمح إليها أي مريض يخضع لإجراء عملية زراعة الشعر في تركيا.

زرع بصيلات الشعر:

بعد ذلك يتم زرع بصيلات الشعر، وإدخالها في القنوات التي تم إعدادها مسبقًا، ثم يتم التأكد من ثباتها، وتنظيفها، ووضع الضمادات اللازمة، وبعدها يستطيع المريض أن يترك المشفى أو العيادة بعد أن يرتاح قليلًا بعد العملية.

إذا قررت إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا فسيقوم طبيبك بشرح جميع هذه الخطوات لك، وتعريفك عليها، حتى تكون مستعدًا للعملية، وعلى علم بأبعادها وما تتطلبه. بدايةً من التخدير حتى نوع التقنية التي سيعتمد عليها في إجراء العملية. لا تتردد في النقاش مع طبيبك في هذه التفاصيل حتى تكون مطمئنًا للعملية، وحتى تحصل على نتائج مرضية لك.