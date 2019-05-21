"مورجان ستانلي"يخفض سعر سهم تسلا لـ10 دولارات في السيناريو الأسوأ

مباشر: خفض بنك "مورجان ستانلي" سعر سهم "تسلا" إلى 10 دولارات أسوأ السيناريوهات، في ضربة جديدة توجه لصانعة السيارات الكهربية.

وقال المحلل في البنك "آدم جوناس" في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الطلب هو أساس المشكلة.

وأضاف أن تسلا نمت بشكل كبير للغاية بالمقارنة مع الطلب على المدى القريب، ما يضع ضغوطاً كبيرة على الأساسيات.

وخفض "جوناس" سعر السيناريو الهبوطي لسهم تسلا إلى 10 دولاراً مقابل التقديرات السابقة والبالغة 97 دولاراً، وهو ما يفترض أن الشركة الأمريكية ستخفق في تحقيق توقعات المبيعات الحالية في الصين بمقدار النصف تقريباً.

وقامت تسلا بتسليم 63 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي لكنها تتوقع أن تسلم 100 ألف سيارة بالربع الثاني على أن يكون هذا الرقم 4 أمثال في إجمالي عام 2019.

لكن "مورجان ستانلي" أبقى على السعر المستهدف للسهم كما هو عند 230 دولاراً.

وكانت شركة "ويدبوش" للأوراق المالية قامت بخفض السعر المستهدف لسهم تسلا من 275 دولاراً إلى 230 دولاراً مستشهدة بمخاوف تتعلق بخطة إيلون موسك إلى جانب شكوك حول الطلب الأمريكي.

وأوضح المحلل بالبنك الأمريكي أنه يتعين على تسلا من أجل تعزيز الطلب أن تتوسع بشدة في الصين وأن تقدم أسعاراً أقل للسيارات الرياضية.

وأوضح أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى المنافسين الجدد من شأنهما أن يعرضا هذه الاستراتيجية للخطر.

وتهاوى سهم "تسلا" خلال تعاملات أمس الإثنين دون مستوى 200 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016 قبل أن يغلق عند 205.36 دولار بانخفاض 2.7 بالمئة.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، فإن سهم الشركة الأمريكية تراجع بنسبة 4.3 بالمئة ليسجل 196.60 دولار.

وتصل خسائر السهم في العام الحالي حتى الآن حوالي 40 بالمئة.