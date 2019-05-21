إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع عقد مع بنك الجزيرة ( طرف ذو علاقة)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني بأنه في يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م تم توقيع اتفاقية مع بنك الجزيرة ( طرف ذو علاقة ) والخاصة بتقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك على أن تبدأ التغطية من تاريخ 01 يونيو 2019م وتستمر لمدة سنة ميلادية وتبلغ قيمة العقد 2,350,753.91 ريال. تاريخ اعلان الترسية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 موضوع العقد تقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك تاريخ توقيع العقد 1440-09-16 الموافق 2019-05-21 قيمة العقد 2,350,753.91 ريال تفاصيل العقد توقيع اتفاقية مع بنك الجزيرة ( طرف ذو علاقة ) والخاصة بتقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك مده العقد تبدأ التغطية من تاريخ 01 يونيو 2019 م وتستمر لمدة سنة ميلادية الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للشركة خلال عامي 2019 م و 2020م أطراف ذات علاقة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بحكم عضويته في مجلس إدارة البنك، كما أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان له مصلحه غير مباشرة في هذا العقد كونه عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني و أحد كبار التنفيذيين في البنك معلومات اضافية تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية.

مباشر (اقتصاد)