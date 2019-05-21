إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه. (مرفق).

5-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها، وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة. مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 750.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والتي لأعضاء مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات معاد تحميلها للمجموعة مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 562.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لعضو مجلس الإدارة ميسر أنور نويلاتي مصلحة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام و أخرى مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 9.688.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديمرير كابلو ,تيسيسليري سانايييي وتيجارت أنونيم شير كاتي و السيد / محمد علي فايد عضواً فيها وهي عبارة عن بيع بضائع و مصروفات مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 17.540.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.

9-التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م.