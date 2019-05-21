أخبار عاجلة

بشأن "صفقة القرن"... غرينبلات: لا تصدقوا الإشاعات -
بعد معركة قضائية لاسترجاعه من فرنسا... ما مصير يخت صدام حسين المتهالك (فيديو + صور) -
"الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن -
النيابة العامة المصرية تقرر إعادة تشريح جثة فلسطيني توفي في سجن تركي -
الجيش السوري يدمر مفخخة يقودها انتحاري مع بداية هجوم عنيف لـ"النصرة" -
لعلهم يفقهون - تعرَّف على الحبيب المصطفى ﷺ من خلال هذا الفيديو -
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن -
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً من أعلى مستوى بأسبوعين ونصف -
أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين -
تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

مؤسس هواوي: الولايات المتحدة تستخف بقوتنا

Google+ Print
مؤسس هواوي: الولايات المتحدة تستخف بقوتنا مؤسس هواوي: الولايات المتحدة تستخف بقوتنا

علق مؤسس شركة هواوي (رن جنغفي) بلهجة متحدية اليوم الثلاثاء على الإجراءات الأمريكية ضد شركته بقوله إنما هي محاولات من الولايات المتحدة لعرقلة الطموحات العالمية لهواوي، وأضاف أن الولايات المتحدة “تستخف” بقوة أكبر شركة للاتصالات في العالم.

وجاءت هذه التصريحات من جنغفي – التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية – بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي (دونالد ) أوامر تهدف إلى إحباط أعمال شركة هواوي في الولايات المتحدة، متوجًا بها شهورًا من الجهود لعرقلة طموحات هواوي في أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في تقنية شبكات الجيل الخامس.

وقال جنغفي لقناة التلفزيون المركزي الصيني CCTV: “إن الممارسات الحالية للسياسيين الأمريكيين تستخف بقوتنا”. وأضاف: “لا ريب في أن شبكات الجيل الخامس الخاصة بهواوي لن تتأثر. وفيما يتعلق بتقنيات 5G، لن يتمكن الآخرون من إدراك شركة هواوي إلا بعد عامين أو ثلاثة”.

وتأتي تصريحات جنغفي بُعيد تخفيف الأمريكية – مؤقتًا – بعض القيود التجارية التي فُرضت الأسبوع الماضي على شركة هواوي، وهي خطوة تهدف إلى التقليل من المشكلات التي قد تواجه عملاء شركة الاتصالات حول العالم.

وانتقدت وسائل الإعلام الصينية يوم الاثنين الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم سرقة الملكية الفكرية، ووصفتها بأنها “أداة سياسية” تهدف إلى قمع التنمية الاقتصادية في الصين.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن

نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"

نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"

ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

صنعاء تتهم الحكومة بعدم الجدية في مناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة