نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"



مباشر: أخبرت بعض شركات الملابس الرياضية مثل "نايك" و"أديداس" و"أند مور" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التعريفات المقترحة على الأحذية المستوردة من الصين ستكون كارثية على المستهلك الأمريكي.

وفي خطاب أرسله عدد واسع من الشركات العاملة في صناعة الأحذية إلى ترامب أمس الاثنين طالبته فيه بحذف وبشكل فوري الأحذية من قائمة الممثل التجاري الأمريكي والتي تستهدف زيادة في التعريفات الجمركية ضدها عند مستوى 25 بالمئة.

وشدد الخطاب على أن مثل تلك التعريفات ستكون كارثية على المستهلكين والشركات والاقتصاد الأمريكي بأكمله.

وتابع الخطاب: "كصناعة تواجه تعريفات واجبة بقيمة 3 مليارات دولار كل عام، فإنه يمكننا أن نؤكد لكم أن أي زيادة في تكلفة استيراد الأحذية سيكون لها تأثير مباشر على مستهلك الأحذية الأمريكي".

وقدرت الشركات أن تلك الزيادة في التعريفات الجمركية ستضيف 7 مليارات دولار على المستهلكين الأمريكيين سنوياً.

وأضاف أن تعريفات الأحذية المرتفعة ستقع بشكل غير متناسب على أسر وأفراد الطبقة العاملة.

وحذر الخطاب من أن أي إجراء تم اتخاذه لزيادة التعريفات على الأحذية الصينية سيكون له تأثير فوري وطويل المدى على الأفراد والعائلات الأمريكية، كما أنه يهدد بالاستمرار الاقتصادي للعديد من الشركات داخل الصناعة.