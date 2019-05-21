الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً لأعلى مستوى بأسبوعين ونصف

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف، مع زيادة عوائد السندات الأمريكية، ومع استمرار التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1151 دولار، فيما استقر أمام الين عند 110.10 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمئة مُسجلة 1.2692 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمئة عند 1.0097 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى 98.050 وهو أعلى مستوى منذ 3 مايو/آيار الجاري.

وأثناء تلك الفترة استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عند مستوى 2.413 بالمئة، عقب أن تراجع في الأسبوع الماضي عند مستوى 2.354 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ 28 مارس/آذار الماضي.

وكانت عدد من الشركات الأمريكية مثل "جوجل" اتخذت أمس قرار بوقف التعامل مع شركة "هواوي" على خلفية إدراجها بقائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

ومع ذلك فأن وزارة التجارة في الولايات المتحدة قررت عقب ذلك السماح لـ"هواوي" بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الشبكات الحالية وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمستخدمي خدمات الشركة الصينية.

وكانت البورصة الأمريكية تأثرت سلباً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد "هواوي" في الأسبوع الماضي وقرارات الشركات بعد ذلك، وفقد مؤشر "داو جونز" 84 نقطة عند 25679.9 نقطة عند ختام جلسة أمس.