تقرير: تطبيق VidMate يكشف بيانات المستخدمين

يعاني تطبيق تنزيل الفيديوهات الصيني العامل على نظام أندرويد VidMate من مشاكل أمنية كبيرة، بحيث تؤثر هذه المشاكل على المستخدمين في مصر، والبرازيل، وميانمار، ودول أخرى، وذلك وفقًا لما اكتشفته شركة Upstream لأمن الهواتف المحمولة.

وطُور هذا التطبيق، الداعم لتنزيل الفيديوهات من واتساب، ويوتيوب، ومنصات أخرى، من قبل شركة UCWeb التابعة لمجموعة علي بابا Alibaba الصينية، وقام أكثر من نصف مليار شخص بتثبيته، وغالبًا ما يحدث النشاط المشبوه أثناء قفل شاشة الهاتف، وعدم استخدامها.

ووفقًا للنتائج التي توصل إليها الباحثون في مجال الأمن، العاملون في شركة التكنولوجيا الواقع مقرها في لندن، فإن تطبيق VidMate يعرض إعلانات مخفية، ويكشف بيانات المستخدمين، ويستنزف بيانات الهاتف المحمول، وعمر البطارية، ويجعل المستخدمين يشتركون في خدمات مدفوعة دون علمهم.

ونفى متحدث باسم VidMate أن التطبيق يشارك في نشاط مشبوه عن قصد، وقال: إن الشركة تحقق في الادعاءات وإن أي سلوك مشبوه عائد إلى الطرف الثالث من الشركاء، وأدوات تطوير البرمجيات، رافضًا تقديم معلومات أساسية، مثل أسماء المديرين التنفيذيين، والممولين، في VidMate.

وأشار كل من UCWeb و VidMate إلى أن التطبيق وعلاماته التجارية قد بيعت في عام 2018 إلى كيان جديد يسمى Guangzhou Nemo Fish Technology، ويدعي ممثلو التطبيق أنه على الرغم من استمرار علاقة العمل، فإن VidMate مستقل عن UCWeb.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

قال جاي كرييف Guy Krief، الرئيس التنفيذي لشركة Upstream: إن المستخدمين الذين يقومون بتنزيل وفتح VidMate يسلمون هواتفهم ومعلوماتهم الشخصية إلى طرف ثالث، بحيث يصبح الهاتف واتصاله جزءًا من الروبوتات، ويستخدمان لارتكاب عمليات احتيال إعلانية، على حساب مالك الهاتف وخصوصيته.

وجمع تطبيق VidMate المعلومات الشخصية للمستخدمين دون إخطارهم، وجرى إرسالها، متضمنة رقمًا فريدًا مرتبطًا بهاتف الشخص، وعنوان برتوكول الإنترنت IP، إلى خوادم في سنغافورة تابعة لمنصة Nonolive.

ووفقًا لشركة Upstream، فإنها منعت على مدار الأشهر الستة الماضية أكثر من 128 مليون معاملة مشبوهة من خلال تطبيق VidMate، والتي يمكن أن تكلف المستخدمين أكثر من 150 مليون دولار على شكل اشتراكات هاتف محمول غير مصرح أو مرغوب بها.

ويحدث الاحتيال الإعلاني في VidMate عندما يعرض التطبيق إعلانات لا يستطيع المستخدمون مشاهدتها، وقالت Upstream: إنها بدأت في حظر هذه المعاملات في وقت مبكر من عام 2017، وإنها شهدت زيادة كبيرة في حجمها في أواخر العام الماضي.

وأوضحت شركة VidMate أنها أنهت علاقتها مع Nonolive، الشريك المتورط في تقرير Upstream، وأنها تواصل التحقيق، لكن النتائج تُشكل مثالًا آخر على تطبيق صيني يُزعم أنه يرتكب مخالفات احتيالية عن طريق الإعلانات، ويسيء استخدام أذونات المستخدمين وبياناتهم على نطاق عالمي.

وتدعي Upstream أن النشاط غير المصرح به في VidMate يستهلك كميات هائلة من بيانات الهاتف المحمول – أكثر من 3 جيجابايت شهريًا – والتي قد تكلف، بحسب تقديرات Upstream، حوالي 100 دولار سنويًا.