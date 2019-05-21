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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في الضالع

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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في الضالع الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تحلق في سماء قرية غول سبولة شرق مدينة الضالع".

وذكر أن "طيران التحالف شن غارات مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة الجب المحاددة لمديرية الحشاء"، وأضاف أن "التحالف قصف بغارات مماثلة تجمعات للحوثيين في منطقة باجة حجر غرب مديرية قعطبة".

ووفقاً للجيش "أسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين علاوة على تدمير معدات قتالية".

من جهة ثانية، أعلنت جماعة أنصار الله السيطرة على مواقع جديدة للجيش اليمني في مدينة قعطبة شمال الضالع.

ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر عسكري قوله إن الجماعة نفذت عملية هجومية مباغتة على مواقع للجيش في مدينة قعطبة، انتهت بالسيطرة على عدد منها.

وحسب المصدر، أدت العملية الى مقتل وإصابة العديد من العسكريين بينهم قيادات، وإعطاب دبابة و5 مدرعات أخرى و3 آليات.

وكانت "أنصار الله" أعلنت الأحد، سيطرتها على أكثر من 70% من مدينة قعطبة بعملية هجومية واسعة أدت إلى مقتل وإصابة 213 عنصراً من الجيش.

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