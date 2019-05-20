الحكومة الكويتية تدين استهداف مكة وجدة بصاروخين باليستيين

الكويت – مباشر: أعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة فجر اليوم الاثنين بتعرضهما إلى صاروخين بالستيين فوق مدينة الطائف وكان متجها إليهما إضافة إلى محطتين لضخ خط أنابيب رئيسي بالمنطقة الشرقية لميناء ينبع في السعودية.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تضامن الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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ودعا مجلس وزراء الكويت المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

كما أعرب المجلس عن إدانته للهجومين المسلحين بمحافظتي الجيزة والقاهرة وكذلك الهجوم المسلح لحافلة سياحية أمام المتحف المصري في جمهورية مصر العربية الشقيقة أخيرا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وجدد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصورة مهما كانت الدوافع.

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