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الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية..لمدة عام

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الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية..لمدة عام الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية..لمدة عام

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية ، تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى الأفراد من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 شوال عام 1440هـ.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس"، أنه على الأفراد العمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.

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وأوضحت أن قرار التمديد جاء إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 شوال 1439 هـ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 شوال 1439 هـ.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وبينت الوزارة لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 رجب 1426هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

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