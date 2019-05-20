الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية..لمدة عام

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى الأفراد من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 شوال عام 1440هـ.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء "واس"، أنه على الأفراد العمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.

-الجبير:السعودية لا تريد حرباً..ولكنها سترد بكل قوة على أيّ تهديد (فيديو)

-"النقد السعودي" تغرم 16 مؤسسة.. منها "الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء"

وأوضحت أن قرار التمديد جاء إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 شوال 1439 هـ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 شوال 1439 هـ.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وبينت الوزارة لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 رجب 1426هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ترشيحات

شركة القدية للاستثمار السعودية تعين رئيساً للتطوير

حساب المواطن بالسعودية يُعلن موعد صرف دعم يونيو

طائرة تهبط اضطرارياً بمطار القاهرة لإنقاذ "رضيع" سعودي