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ترامب يهدد إيران: إذا أرادت الحرب ستكون نهايتها

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ترامب يهدد إيران: إذا أرادت الحرب ستكون نهايتها ترامب يهدد إيران: إذا أرادت الحرب ستكون نهايتها

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الأحد، إن إيران ستشهد نهايتها إذا بدأت الحرب مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر تويتر: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون هذه النهاية الرسمية لها".

وتوعد ترامب ضد تهديد الولايات المتحدة وقال: "لا تهددوا الولايات المتحدة أبدًا".

واستبعد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف احتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران رغم التوتر المتصاعد بين الجانبين، وقال لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن طهران لا تريد الحرب كما أنه لا توجد دولة "لديها فكرة أو وهم...

الموجز

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