ترامب: الحرب ستعني النهاية الرسمية لإيران

مباشر: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من تهديد الولايات المتحدة وإلا فإنها ستواجه عواقب وخيمة، في تصعيد جديد للتوترات بين واشنطن وطهران.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس الأحد، أنه إذا أرادات إيران أن تخوض حرباً، فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لإيران.

ووجهة حديثه إلى طهران قائلاً: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".

وتشهد الولايات المتحدة وإيران توترات حادة منذ مايو من العام الماضي بعد أن أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية مع طهران وإعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وكانت العقوبات على شراء النفط الإيراني دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع منح 6 دول إعفاءً مؤقتاً لمدة 6 أشهر وفي أوائل مايو/آيار الجاري باتت العقوبات سارية المفعول على كافة الدول.