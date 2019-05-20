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ارتفاع أسعار النفط مع تلميحات أوبك لمواصلة خفض الإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط مع تلميحات أوبك لمواصلة خفض الإنتاج ارتفاع أسعار النفط مع تلميحات أوبك لمواصلة خفض الإنتاج

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، وصعد خام "برنت" لأعلى مستوى منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي مع تلميحات أوبك لمواصلة خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز بنحو 0.8 بالمئة إلى 72.78 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجل مستوى 73.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل/نيسان.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9 بالمئة عند 63.31 دولار للبرميل.

وصرح أمس وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأنه كان هناك توافق بين منظمة "أوبك" وحلفائها لخفض مخزونات النفط "بسلاسة"، مشيراً إلى أنهم سيبقون مستجيبين إلى احتياجات "السوق الهش".

ومنذ بداية العام الجاري وكانت منظمة "أوبك" وحلفائها بدأوا في خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً وعلى مدار 6 أشهر لإعادة التوازن إلى أسعار الخام.

وفي سياق منفصل قال الرئيس الأمريكي دونالد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إنه إذا أرادت إيران أن تخوض حرب مع الولايات المتحدة فإن تلك هي النهاية الرسمية لها، "لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة "بيكر هيوز" انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3 منصات إلى 802 منصة وذلك في الأسبوع المنتهي في 17 مايو/آيار الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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