أخبار عاجلة

تفاصيل لم تلاحظها في شخصية صفية خلال حلقات "ولد الغلابة" -
ميديا أون - الثلاثاء 21 مايو 2019 الحلقة الكاملة -
تفاصيل مراحل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا -
تحسن مفاجئ في ثقة المستهلكين باقتصاد منطقة اليورو -
ارتفاع سهم "بوينج" بعد تقرير حول سبب تحطم طائرة "737ماكس" -
إعلان إلحاقي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة -
الأمن الروسي يضبط طرق إنتاج الإرهابيين للأسلحة الكيميائية -
بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات ويبحثان الوضع في منطقة الخليج -
سلامة: العنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط -
مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تتراجع بعكس المتوقع خلال أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

استقرار الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع التوترات الجيوسياسية والتجارية

Google+ Print
استقرار الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع التوترات الجيوسياسية والتجارية استقرار الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع التوترات الجيوسياسية والتجارية

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع التوترات الجيوسياسية، ووسط ترقب التطورات التجارية.

وشهدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مزيد من التطورات، مع وقف عدد من الشركات الأمريكية من ضمنها "جوجل" نشاطها التجاري مع "هواوي".

وفي الأسبوع الماضي كانت إدارة دونالد أدرجت "هواوي" داخل قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" عند 381.7 نقطة، فيما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7357.6 نقطة.

أما مؤشر "داكس" الألماني فاستقر عند 12237.4 نقطة، كما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5435.3 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1164 دولار.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إذا أرادت إيران أن تخوض حرب مع الولايات المتحدة فإن تلك هي النهاية الرسمية لها، "لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".

وفي سياق منفصل انخفض شهم شركة "رايان إير" بنحو 1.1 بالمئة عقب تسجيل الشركة أقل صافي أرباح سنوية في 4 سنوات، محذرة من إمكانية تسجيلها مزيد من التراجع في العام الجاري بسبب عمليات التأخير في التسليم من جانب "بوينج" وحالة عدم اليقين التي يفرضها البريكست.

ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"

نايك وأديداس لـ"ترامب": "التعريفات على الأحذية قرار كارثي"

ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

ترامب الابن يهاجم "الجزيرة" القطرية... وطلب عاجل لإدارة "فيسبوك"

ترامب يهدد إيران: إذا أرادت الحرب ستكون نهايتها

ترامب يهدد إيران: إذا أرادت الحرب ستكون نهايتها

الأخبار - ترامب: لا نريد حرباً مع إيران.. لكن لن نسمح لها بإمتلاك أسلحة نووية

الأخبار - ترامب: لا نريد حرباً مع إيران.. لكن لن نسمح لها بإمتلاك أسلحة نووية