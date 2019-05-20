استقرار الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع التوترات الجيوسياسية والتجارية

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع التوترات الجيوسياسية، ووسط ترقب التطورات التجارية.

وشهدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مزيد من التطورات، مع وقف عدد من الشركات الأمريكية من ضمنها "جوجل" نشاطها التجاري مع "هواوي".

وفي الأسبوع الماضي كانت إدارة دونالد ترامب أدرجت "هواوي" داخل قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" عند 381.7 نقطة، فيما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7357.6 نقطة.

أما مؤشر "داكس" الألماني فاستقر عند 12237.4 نقطة، كما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5435.3 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1164 دولار.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إذا أرادت إيران أن تخوض حرب مع الولايات المتحدة فإن تلك هي النهاية الرسمية لها، "لا تهددوا الولايات المتحدة مجدداً".

وفي سياق منفصل انخفض شهم شركة "رايان إير" بنحو 1.1 بالمئة عقب تسجيل الشركة أقل صافي أرباح سنوية في 4 سنوات، محذرة من إمكانية تسجيلها مزيد من التراجع في العام الجاري بسبب عمليات التأخير في التسليم من جانب "بوينج" وحالة عدم اليقين التي يفرضها البريكست.

ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي.