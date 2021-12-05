جائحة كوفيد-19: مختبر سيربا يرصد أوّل حالة إصابة بمُتحوّر أوميكرون في البرّ الفرنسي الرئيسي

★ ★ ★ ★ ★

رصد مختبر "سيربا"، الرائد عالمياً في علم الأمراض السريريّة المتخصّصة وعضو في مجموعة "سيربا هيلث كير"، حالة إصابة بمتحوّر "أوميكرون" من خلال عينة مريض قادمٍ من نيجيريا تم إخضاعه لاختبار "كوفيد-19" في مطار باريس شارل ديغول الذي يُعرف أيضاً باسم مطار رواسي. وعلى إثره، تم على الفور إعلام السلطات المعنية – وزارة الصحة الفرنسية، ووكالة الصحة الإقليمية في إيل دو فرانس، والمديرية العامة للصحة.

ويقوم مختبر "سيربا"، الذي اختارته السلطات الصحية الفرنسية في أكتوبر الماضي للمشاركة في تحالف "إيمرجين"، بإجراء ما يتراوح بين 1000 و1500 تسلسل كلّ أسبوع واستخلاص النتائج في أقل من 5 أيام.

وتوضح السيدة سيلفي كادو، الرئيسة التنفيذية لمختبر "سيربا"، في معرض تعليقها: "بدأنا بالعمل عن كثب مع سلطات الصحة الفرنسية والمراكز المرجعية الوطنية منذ بدء انتشار جائحة ’كوفيد-19‘ لمشاركة المعلومات والسلالات المهمة لنتمكّن من دعم السلطات الفرنسية في توجيه السياسة العامة: إذ يعني النهج المنهجي للتسلسل الفيروسي عالي الإنتاجية أنه يمكننا إنشاء صورة دقيقة في الوقت الفعلي لعلم الأوبئة والدورة الفيروسية في بلدنا".

هذا وتشمل استراتيجية المجموعة، التي كانت أوّل جهة فاعلة من القطاع الخاص تمتلك منصّة تسلسل عالي الإنتاجية، تسلسل فيروس "سارس-كوف-2".

ويقوم مختبر "سيربا" بإجراء تسلسل عالي الإنتاجية لفيروس "سارس-كوف-2" منذ أكتوبر من عام 2020 كجزء من نشاط علم الأمراض السريري المتخصص في التجارب السريرية، الأمر الذي يساهم في دراسات مختلفة تبحث في اللقاحات أو الأساليب العلاجية المضادة لفيروس "كوفيد".