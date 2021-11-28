إسرائيل تعلن اكتشاف ثانٍ إصابة مؤكدة بـ«أوميكرون»

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أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة في البلاد بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وقالت قناة «كان» الرسمية، إن الاختبارات أكدت إصابة امرأة إسرائيلية بالمتحور الجديد، بعدما عادت من جنوب أفريقيا.3

وأشارت إلى أن المرأة سبق وتلقت جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، لافتة إلى أن تحقيقا وبائيا يجرى حاليا لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمصابة.

وهذه هي الحالة الثانية التي تم التحقق من إصابتها بـ «أوميكرون» في إسرائيل منذ الإعلان عن اكتشاف المتحور الجديد.

وفي وقت سابق، أفيد بأن 13 شخصا في إسرائيل يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن إصابة عاملة أجنبية من دولة مالاوي في أفريقيا، كأول شخص يتم التأكد من إصابته بـ«أوميكرون» في إسرائيل.