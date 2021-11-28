جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وفوز مانشستر سيتي

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واصل فريق تشيلسي التواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تعادله اليوم أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1.

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ويمتلك البلوز 30 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة، ونقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويأتي وست هام رابعًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الخامس.

ويحتل وولفرهامبتون في المركز السادس برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة.

وتشهد مراكز وسط الجدول صراعًا كبير حيث تتواجد أندية (مانشستر يونايتد – برايتون – ليستر سيتي) بنفس الرصيد 18 نقطة.

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