أستاذ فيروسات: متغير «أوميكرون» الجديد يضم حوالي 30 متحورًا داخليًا

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قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية طب جامعة الزقازيق، إن طفرة أوميكرون الجديدة تضم حوالي 30 متحورًا داخليًا، وقد ذكر البعض بأن فيها 50 متحورا، متابعا: «وغيرت الشوكة التي تمسك في الخلية البشرية وخطورتها تحدث أثناء الطفرات، وعلماء التطعيم يستهدفون هذه الشوكة، ولو حصل تغييرات على هذه الشوكة قد لا يستجيب فيروس كوفيد إلى التطعيمات الجديدة كلها».

وأضاف «شاهين»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن بعض العلماء في جنوب أفريقيا ذكروا أن فحص «PCR» أصبح ليس دقيقا مثل الماضي في الطفرة الجديدة، معربين عن تخوفهم من العلاج لكوفيد وقد لا يستجيب المتحور أوميكرون الجديد لهذه الطفرة.

وتابع: «العالم أصبح يواجه مشكلة من هذه الطفرة الخطيرة، ولا يعرف أحد حتى الآن التصرف الدقيق الخاص بها، ومنظمة الصحة العالمية ذكرت بأن أمامها 3 أسابيع حتى يكون لديها المعلومات الكاملة عن المتحور الجديد وقدرة الطفرة على الانتشار وقدرتها على العدوى وقدرتها على الإصابة الشديدة وقدرتها على الوفيات».