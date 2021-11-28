حياة كريمة: إدراج 42 قرية من محافظة أسوان داخل المبادرة

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قالت لميس مكي، مسؤول مركزي بالقطاع التنفيذي بمبادرة حياة كريمة، ومنسق إقليم جنوب الصعيد، إن محافظة أسوان بالكامل باستثناء مركز دراو داخل المرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يتم الآن دراسة دخول هذا المركز لتشمل المبادرة المحافظة كافة بكل مراكزها والقرى الموجودة بالمحافظة.

وأضافت «مكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج “مساحة حرة”، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه بعد دراسة هذا الموقف سيكون إجمالي القرى الرئيسية داخل المبادرة 42 قرية، مشيرة إلى أنه يتم الآن دراسة تكلفة انضمام غرب أسوان، لافتة إلى توجيه قافلة غذائية بإجمالى 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تم توزيعها بالفعل على كل مراكز أسوان.

وشددت مسؤول مركزي بالقطاع التنفيذي بمبادرة حياة كريمة، ومنسق إقليم جنوب الصعيد، على توجيه قوافل طبية عقب السيول الأخيرة للأماكن المتضررة بأسوان من السهيل والشهامة وغرب المحافظة، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وتابعت: «عن القوافل، فإن القافلة الغذائية بدأت بأول قافلة كبيرة، شملت 10 آلاف كارتونة مواد غذائية، وتم توزيعها على كل مراكز أسوان، وتم البدء بالمناطق المتضررة من الأمطار، وبالنسبة للقوافل الطبية، تم الدفع بأكثر من قافلة في غرب أسوان وغرب سهيل والشهامة وغيرها من المناطق، ومستمرة حتى الأسبوع القادم».