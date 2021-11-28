مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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تمكن مانشستر يونايتد من الخروج متعادلًا أمام مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر البلوز على مجريات اللعب في الشوط الأول وسط غياب هجومي للضيوف حيث فضل المدرب المؤقت كلارك وجود رونالدو على مقاعد البدلاء والاعتماد على تشكيل دفاعي.

وخطف جيدون سانشو هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 50 بعدما استغل خطأ اللاعب جورجينهو في استلام الكرة.

وعاد جورجينهو للظهور في الصورة مجددًا بعدما صوب ركلة جزاء فريقه بنجاح عند الدقيقة 69، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

وبهذا التعادل يواصل فريق تشيلسي تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما يتواجد مانشستر يونايتد عند المركز الثامن برصيد 18 نقطة.