أستاذ فيروسات يكشف عن سبب خطورة متحور كورونا الجديد

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كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية طب جامعة الزقازيق، خطورة طفرة متحور كورونا «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا؛ التي ظهرت في جنوب أفريقيا منذ أيام وأغلقت عددًا من الدول وأثارت ذعر منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «شاهين»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن خطورة هذا المتحور الجديد تتمثل في «سهولة الانتشار، وعدم الاستجابة للمسحة، وظهورها للمريض سالبة، بجانب عدم استجابة المريض للأدوية والعلاج الخاص بكوفيد 19، موضحًا أن خطورته الكبيرة في عدم استجابة التطعيمات لهذه التغيرات الجينية أو الطفرة الجديدة.

وتابع: «طفرة متحور»أوميكرون«الجديد لكوفيد 19 التي ظهرت في جنوب أفريقيا منذ أيام، من أحد خمس طفرات فقط منذ ظهور كورونا خلال عامين»، معقبًا: «لكن في حالة تحول»أوميكرون«بطريقة كبيرة وثبت خطورتها بأنها تعوق استجابة التطعيمات قد لا يكون التطعيم الحالي فعال».