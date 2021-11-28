لماذا لم يتم الدفع بـ رونالدو أمام تشيلسي؟.. كاريك يجيب

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تحدث مايكل كاريك المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، عن عدم الدفع بكريستيانو رونالدو مهاجم الشياطين الحُمر، أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك في تصريحات لشبكة«سكاي سبورتس» الإنجليزية أن الأمر يتعلق بمجريات المباراة، والأفكار الخاصة لي، أعمل على بعض التعديلات والتغييرات عن المباراة الأخيرة.

وتابع كاريك إنه يرى أن رونالدو شخص رائع، وحظى بحديث جيد معه، ثم بعد ذلك قرر أن يخوض المبارة بذلك التشكيل.

وأختتم مدرب اليونايتد تصريحاته بأن جميع اللاعبين في حالة ممتازة، خاصة رونالدو، وجميعهم جاهزون للمشاركة، وأن اتخاذ القرار بشأن التشكيل والأمر لا يحتمل الدراما.

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يتصدر تشليسي جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 17 نقطة.