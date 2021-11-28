طلب إحاطة يتهم «التنمية الصناعية» بـ«التعنت في تجديد ترخيص الدلتا للحديد بمسطرد»

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تقدم مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، الأحد، بطلب إحاطة بسبب ما وصفه بـ«تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد ترخيص شركة الدلتا للحديد والصلب بمسطرد، بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية».

وقال النائب في بيان، الأحد، إنه «في إطار حرص النائب على حماية الصناعة الوطنية، قام بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، حول تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد ترخيص الصهر لشركة الدلتا للحديد والصلب بمسطرد مما يهدد بوقف العمل والإنتاج بالرغم من اتجاه الدولة في تطوير وتحديث الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال قامت قبل سنوات بتطوير الشركة، وبدأت في تحقيق أرباح بعد توالي الخسائر قبل التطوير».

وطالب النائب بـ«ضرورة الحفاظ على الشركة وتجديد ترخيصها نظرا لكونها أحدي قلاع صناعة الحديد والصلب في مصر، خاصة بعد توقف شركة حلوان للحديد والصلب».

طلب إحاطة يتهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعنت في تجديد ترخيص الحديد الصلب بمسطرد