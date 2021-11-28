بعد اقتحام الحرم الإبراهيمي .. اشتبكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين بالضفة

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اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ للحرم الإبراهيمي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن «المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات». كان هرتصوغ اقتحم في وقت سابق من اليوم الأحد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين. وذكر شهود عيان أن عشرات الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني عقب صلاة الظهر أمام مدخل المسجد الإبراهيمي، وهتفوا منددين باقتحام هرتصوج.

وندد مدير أوقاف الخليل، جمال أبوعرام، باقتحام هرتصوج، وقال إن «الزيارة تأتي في إطار تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الخليل القديم، وضوء أخضر للمستوطنين للفتك بالفلسطينيين والمسجد». وأشار إلى أن المسجد الإبراهيمي يتعرض لإجراءات تهويدية متصاعدة، وطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية قائلا: «هذه الزيارة من المستوى السياسي الإسرائيلي سابقة خطيرة».



بدوره، قال محافظ الخليل جبرين البكري إن الاقتحام هو إعلان حرب من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، متابعًا: «الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة تستدعي الوحدة وتوجيه إمكانياتنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته والمستوطنين المنتشرين في كل مكان من المدينة والمحافظة بشكل عام». من جانبها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استباحة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والتي تأتي في ظل استمرار وإمعان سلطات الاحتلال في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، استهتارا بمشاعر المسلمين ومقدساتهم، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وقال قطاع فلسطين بالأمانة العامة للجامعة العربية- في بيان صحفي، اليوم: إن اقتحام الحرم الإبراهيمي يأتي في مناسبة دينية يهودية، وفي ظل ما يتعرض له الحرم من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني، الذي جاء بعد المذبحة التاريخية للحرم الإبراهيمي في شهر رمضان عام 1994 والتي راح ضحيتها بصلاة الفجر حوالي 29 شهيدا. وأضاف البيان، إن الاقتحام يأتي أيضا في إطار ما تتعرض له مدينة الخليل من مخططات استيطانية منذ إقامة مستوطنة كريات أربع في قلب المدينة، والتي ما زالت تتوسع في إطار المحيط الإبراهيمي الشريف بممارسات الاقتلاع والتهجير والفصل العنصري والتهويد، ومصادرة بيوت المواطنين والتي يقيم بها حوالي 400 مستوطن متطرف يمارسون شتى صنوف العنف والإرهاب ضد المدنيين، بحراسة أكثر من 1800 جندي إسرائيل، هذا إلى جانب عشرات المستوطنات المنتشرة على أراضي الخليل وتحاصرها من كافة الجهات.



وأكد القطاع أن ما تتعرض له مدينة الخليل خاصة الحرم الإبراهيمي الشريف وآخره عملية الاقتحام من رأس السلطة الرسمية الإسرائيلية، إنما يؤكد على إمعان سلطات الاحتلال في العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، في ذات المنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال في تهويد القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة.



وقال إن مثل هذا اليوم «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، يستدعي أن يعبر هذا العالم عبر مؤسساته المعنية وفي المقام الأول الأمم المتحدة عن موقفه الرافض والمدين لهذا الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف، وتحمل مسؤولياته لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا العدوان والاستهداف الإسرائيلي المتواصل بتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته بما فيها القدس والخليل.