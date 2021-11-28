فاردي يشعل الصراع مع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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أشعل جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع الدولي المصري محمد صلاح بعد مرور الجولة الثالثة عشر.

وتمكن فاردي من تسجيل ثنائية في مرمى واتفورد عند الدقائق 34-42 خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وانتهت لصالح الثعالب بنتيجة 2-4.

وأصبح جيمي فاردي في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف وبفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب الصدارة برصيد 11 هدف.

ويأتي ديوجو جوتا في المركز الثالث برصيد 7 أهداف متساويًا مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني صاحب المركز الرابع.

ويظهر ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد في القائمة بعدما تمكن من تسجيل 6 أهداف وضعته في المركز الخامس للقائمة.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الموسم الحالي يأتي في مقدمتها تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق المسابقة.

ويعد صلاح ضمن المرشحين للحصول على الكرة الذهبية غدًا الأثنين، وسط منافسة شرسة مع عدة أسماء يأتي في مقدمتها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي ليفاندوفيسكي والفرنسي كريم بنزيما.