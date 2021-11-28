القومي للطفولة يتدخل في واقعة هتك عرض أطفال مدرسة بالمعادي

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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة هتك عرض تلميذات باحدي مدارس منطقة المعادي، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم للأطفال الضحايا ولا سيما الدعم النفسي والقانوني.

وأوضح المجلس في بيان، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد استقبلت بلاغ بواقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام لهتك عرض من احد العاملين بمدرسة بمنطقة المعادي ثم تبعها تقدم أسر ثلاث اطفال اخريات.. يتضمن شهادات الأطفال تفيد بتعرضهن لهتك عرض على يد عامل بالمدرسة البالغ من العمر 48 عاماً والذي استدرجهن داخل دورة المياه وقام بهتك عرضهن.

أكد المجلس القومي للطفولة دعمه الكامل للفتيات الأطفال الضحايا ولأسرهن حيث سيتم استقبال التلميذات بوحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية بالمجلس لتقديم أوجه الدعم النفسي، كما تم تكليف محام بوحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للفتيات الضحايا.

واستنكر المجلس الواقعة المشينة مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، وناشد الأهالي والمواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة حال تعرض الأطفال لأي انتهاك والتي تتمثل ي الخط الساخن على الرقم١٦٠٠٠ على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.