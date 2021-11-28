انتحار ربة منزل قفزًا من الطابق الـ4 في الهرم لخلافات زوجية

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الخلافات الزوجية دفعت ربة منزل في أوائل الأربعينات من عمرها، إلى التخلص من حياتها قفزًا من شرفة منزلها بالطابق الـ4 في منطقة الهرم جنوب الجيزة.

النيابة العامة، صرحت بدفن جثمان ربة المنزل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان وزوج الضحية وعائلتها.

التحقيقات الأولية، أشارت إلى استمرار الخلافات الزوجية بين المتوفاة وزوجها خلال الأونة الأخيرة، وبعد تدهور ربة المنزل بأزمة نفسية ولتشاجرها الدائم مع زوجها قفزت من شرفة منزلها، لتلقى مصرعها على الفور.

وبعد تجمع الجيران، أمام العقار محل الواقعة، نقلوا جثمان ربة المنزل إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، وأرجع الزوج إقدام زوجته للقفز من شرفة المنزل إلى وجود خلافات دائمة بينهما وزادت في الفترة الأخيرة.