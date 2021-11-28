أخصائي طب أطفال: يجب وضع الرضيع في الحضانة في هذه الحالة

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قال الدكتور هاني عصام، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجنين يحصل على درجة حرارة من والدته، وبعد خروجه بالسلامة إلى الخارج، فهناك حاجة لتوفير نفس درجة الرعاية، من خلال الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة، وتقديم بيئة مقاربة لما كان موجود داخل بطن والدته.

وتابع "عصام"، خلال حواره مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الطفل إذا كان لديه مشكلة بسيطة بعد ولادته، يتم وضعه في أول درجة من درجات الإفاقة في الحضانة، ويتم ضبط درجة الحرارة المناسبة في الحضانة.

ولفت إلى أن الأطفال المبتسرين هم من يعانوا من حجم صغير أقل من 2.5 كيلو، وما قبل ذلك يجب أن يدخل الحضانة، للحصول على الرعاية اللازمة.