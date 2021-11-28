مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بهدف سانشو

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تمكن جيدون سانشو من تسجيل هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في مرمى مضيفه تشيلسي في إطار مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح سانشو في الضغط على مدفع البلوز الذي أخطأ في إبعاد الكرة ليستغلها الإنجليزي وينفرد بالمرمى ويسددها بنجاح عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الخروج من سلسلة النتائج السلبية الأخيرة والخروج بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على مراكز المقدمة.

فيما تأمل جماهير تشيلسي في مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والابتعاد عن أقرب المنافسين فريقي مانشستر سيتي وليفربول.