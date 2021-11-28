بسبب متحور أوميكرون.. الإمارات تعلق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

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أعلنت شركة «طيران الإمارات» تعليق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر وما بعد حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم شركة «طيران الإمارات»، اليوم الأحد في بيان إن «التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، وتلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى تل أبيب بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك».

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة سلالة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "نرفع العلم الأحمر" (في دلالة على درجة الخطر المرتفعة)، مضيفا أن بلاده طلبت 10 ملايين وحدة من معدات إجراء فحوص كوفيد (بي سي آر) لمكافحة المتحور "الخطير للغاية". اكتشف علماء الخميس الماضي، المتحور في البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور«أوميكرون»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتلا ذلك رصد مثل هذه الإصابات في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونج كونج، وفي غضون ذلك أعلنت 5 بلدان عن تأكيد أو الاشتباه بوجود إصابات على أراضيها.