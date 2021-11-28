يعمل مصدًا للرمال.. محضر ضد شركة أزالت سورا شجريا في المعادي (صور)

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كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مسؤولي مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة، ببحث شكوى المواطنين بإزالة سور شجري.

وقال بيان صحفي، الأحد، إنه في ضوء تكليفات الوزير بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تواصلت المبادرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي البساتين بعد شكاوى سكان مدينة بيتشو بالمعادي من إزالة سور شجري يعمل كمصدات للرمال والأتربة، لأن الأرض مواجهة للمدينة صحراوية.

كان رئيس حي البساتين، قام أمس االسبت، يرافقه سكرتير عام الحي وإدارة المتابعه الميدانيه ومديرة إدارة الطرق بالحي بزيارة ميدانية للموقع المشار إليه، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الشركة المتسببة في ذلك، وتحررت محاضر مخالفات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، باستمرار المتابعة للإجراءات التي يقوم بها حي البساتين بشأن الشكوى وإزالة أسبابها.

تحرير محضر ضد شركة أزالت سور شجري بمدينة بيتشو بالمعادي

تحرير محضر ضد شركة أزالت سور شجري بمدينة بيتشو بالمعادي

تحرير محضر ضد شركة أزالت سور شجري بمدينة بيتشو بالمعادي