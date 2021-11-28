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قررت السلطات الكورية الشمالية منع السكان من ارتداء معطف الجلد الأسود، كما حرمت بيعها أو شرائها، تحت طائلة المصادرة.

ويكمن السبب خلف هذا القرار في انتشارهذه الموضة بفضل رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، وأصبح الجميع يرتدي هذه المعاطف تشبها به، حسبما قالت إذاعة مونت كارلو في تقرير لها الأحد نقلا عن إذاعة «آسيا الحرة» التي بثت الخبر، وهي إذاعة خاصة ممولة من الكونجرس الأمريكي وتبث بتسع لغات آسيوية.

واعتبرت السلطات الكورية الشمالية أنه من «غير اللائق» ارتداء أزياء مماثلة بالزعيم حيث أصبحت المعاطف السوداء رائجة عام 2019، بعد ظهور كيم لأول مرة مرتديا سترة جلدية.

كما اعتبرت السلطات أنها تمنع ارتدائها لعدم الإيحاء بالتقليل من احترام «الزعيم».

ولفتت الشرطة الكورية الشمالية إلى أن الاستمرار بارتداء هذا المعطف يشكل «نية في تحدي سلطة البلاد»، لذلك أمرت بعدم ارتداء المعاطف الجلدية لأن الأمر متروك للحزب ليقرر من يستطيع ارتدائه.

يذكر أن كوريا الشمالية تضع لائحة بالموضات الممنوعة في البلاد مثل الجينز الضيق، التي تنظر إليها على أنها «انحرافات» مصدرها الغرب.