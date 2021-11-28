وليد الفيل يوجه رسالة لجماهير الأهلي : ليس لي علاقة بأزمة العامري فاروق

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برأ وليد الفيل، المستبعد من انتخابات النادي الأهلي الأخيرة على منصب النائب في اللحظات الأخيرة ساحته من الأزمة الحالية التي تحيط بالعامري فاروق نائب رئيس النادي.

كانت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية قد اعتمدت مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد الذي تم انتخابه يوم الجمعة بدون اسم العامري فاروق، نائب رئيس النادي بسبب خطأ في الإجراءات القانونية.

وتحدث الدكتور وليد الفيل اليوم الأحد عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» عن هذه الأزمة واستبعاده من الانتخابات في رسالة واضحة وقوية عبر حسابه الشخصي جاء فيها:

مرة أخرى وأتمنى أن تكون الأخيرة، أجدنى مضطرا فيها للحديث عن القضية الخاصة بالانتخابات ردا على عشرات من الرسائل التي تأتيني من جماهير محترمة تعشق ناديها ولهم على حق الرد، وإيضاحا لتساؤلات العديد من الأعضاء والأصدقاء وأخيرا إبراء لساحتى من أكاذيب ترددها صفحات مأجورة ولجان موجهة لتشويهى والإساءة لى، وملخص ردى في النقاط التالية :

1- ليس للقضية التي رفعتها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة المثارة بخصوص منصب النائب والتى حدثت بسبب خطأ اجرائي مرتبط باللائحة انا لست طرفا فيه، مما جعل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات ترفض اعتماد النتيجة وبالتالي عدم اعتمادها من الجهة الإدارية أو اللجنة الأولمبية.

2- بالنسبة لموقف القضية ماحدث هو أن المحكمة الإدارية العليا أوقفت تنفيذ الحكم المستعجل الذي حصلت عليه بادراج اسمى في الانتخابات لكن موضوع القضية الأصلى مازال متداولا في المحكمة لبيان مدى أحقيتى من عدمها.

3- أنا مضطر للاستمرار في القضية لأننى ان حصلت على حكم فسأقاضى الوزارة وسأطالبها بتعويض عن الأضرار التي أصابتنى لأن الموضوع كان قد تم تسويته بينى وبين النادى بتنفيذ الحكم لولا طعن الوزارة.

4- أكدت ذلك في الإعلام وفى أحاديث متعددة أننى لن أكون سببا على الإطلاق في تصدير أي قلق للأهلي أو أن أتسبب في زعزعة استقراره، فهذا سلوك لا يليق بى ولا بأى أهلاوي، ولو كنت باحث عن مصلحة شخصية لطالبت بتأجيل الانتخابات أو وقفها لكنى لم افعل ذلك حتى لا أثير أي بلبلة للنادى أو للأصدقاء المرشحين واقتصر طلبى على إدراج اسمى في كشوف المرشحين، وأعتقد أنه حق مشروع لايمكن لأحد أن يلومني عليه.

5- الانتخابات في الأهلى تنتهى بإعلان نتيجتها وتبقى العلاقات الإنسانية بينى وبين كل الأصدقاء من المرشحين أو المنافسين أهم وأبقى وجميعنا نعشق الكيان ونتنافس فقط على خدمته.

6- هناك الكثير لم أصرح به بعد، وليس كل مايعرف يقال وليس كل ما يقال يمكن كتابته على فيسبوك ولكن المؤكد أننى لم ولن أتحدث إلا لغة واحدة اسمها (مصلحة الأهلى).

واختتم رسالته بعباراة: كلنا زائلون وليبق الأهلى دائما وأبدا فوق الجميع.