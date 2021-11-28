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غادر القاهرة مساء أمس السبت، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك متوجها إلى دبي، حيث يعود الخميس المقبل، ليقود تدريبات الفريق في فترة توقف الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك ، أجرى كارتيرون مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ظهرت نتيجتها سلبية وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك قبل قضاء إجازته التي تمتد لـ 6 أيام.

وتردد بعض الأنباء خلال الفترة الأخيرة عن سفر كارتيرون وعدم عودته لتدريبات الفريق خاصة في ظل عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ، وذلك على خلفية ترك كارتيرون للفريق في وقت حرج قبل نهائي القرن الأفريقي الذي جمع الأهلي والزمالك .

وحدد كارتيرون موعد استئناف التدريبات الجماعية لفريق الزمالك عقب انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدير الفني لنادي الزمالك استئناف التدريبات في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل الموافق 3 ديسمبر المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

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