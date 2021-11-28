خالفوا تعليمات كورونا .. «الداخلية»: ضبط 8449 مواطنًا لعدم ارتداء كمامة واقية

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أعلنت وزارة الداخية عن ضبط 8449 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 884 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 8449 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8426 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ضد 23 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة» .

وأضافت: «تم تحرير 884 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1329 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة» .