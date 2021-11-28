منهم المتسربين من التعليم.. تعرف على الفئات المستهدفة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية

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كشفت الدكتورة إيمان حلمي معاون وزير التضامن الاجتماعي، الفئات المستهدفة من خلال برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذي يدعم تكافؤ الفرص بين ملايين الطلاب غير القادرين على استكمال تعليمهم.

قالت «حلمي» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، إن الهدف العام من المبادرة هو أن التعليم حق للجميع والحد من الفقر، ليس المادي فقط ولكن ايضًا الفقر متعدد الأبعاد، حيث يسعى البرنامج لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لكسر الحواجز الاجتماعية والجغرافية والنوعية والاقتصادية.

وأضافت أن هناك فئات مستهدفة كثيرة جدًا من البرنامج، مثل الأطفال في الطفولة المبكرة حتى سن 4 سنوات والأطفال ذوي الهمم، أو الطلاب الحاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة أو حتى غير المستفيدين لكنهم غير قادرين، بالإضافة إلى المتسربين من التعليم الملتحقين بالمدارس المجتمعية، وطلاب الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة حيث يتم توفير منح دراسية لهم.

وأشارت إلى أن الإطار العام لمبادرة تكافؤ الفرص هو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر متعدد الأبعاد.