مدرسة المصري للفنون تستأنف رحلاتها بزيارة متحف جاير إندرسون وجامع بن طولون

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نظمت مدرسة المصري للفنون، التابعة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس، رحلة إلى متحف جاير اندرسون أو «بيت الكريتلية» المليء بمجموعة من المقتنيات تم جمعها من عدة دول وتعبر عن حضارات وثقافات مختلفة منها الحضارة الفرعونية والإسلامية والهندية. وشملت الزيارة مسجد أحمد ابن طولون ومأذنته الرائعة وصحنه الفسيح وتراثه المعماري المميز.

شارك في الرحلة المهندس باسم كامل البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، ومنى شماخ أمين الإعلام، وآمال سيد على ومنى عبدالراضي وأسماء نور، من قيادات الحزب، بالإضافة لعدد من أعضاء الحزب وعائلاتهم وأصدقائهم.

جدير بالذكر أن مدرسة المصري للفنون تقوم بعدة أنشطة فنية وثقافية ورحلات لتنشيط السياحة الداخلية، إلا أن أنشطتها كانت توقفت بسبب جائحة كورونا، لكنها عادت مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.