أول تعليق من فيدرا على ارتداء تيشيرت يحمل كلمة «أمم أمثالكم»

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في أول تصريح صحفي لها ردت النجمة فيدرا على حالة الجدل التي صاحبت ظهورها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتعليقات التي طالت اطلالتها، خاصة أن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي انتقدوا ارتداءها تيشيرت مطبوع عليه كلمة «أمم أمثالكم».

وقالت فيدرا في تصريحات صحفية: «الحقيقة لم استوعب ما الهدف من الجدل الدائر حول ملابسي، ولا أجد سبب لكل هذا الجدل»، وأضافت: «احنا طول الوقت بنلبس آية الكرسي وكلمة الله وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم»، واشارت أن حتى الأخوة الأقباط يرتدون صلبان وصور للسيدة العذراء والسيد المسيح«.

واستكملت قائلة: «فرقت ايه مع الناس ارتداء هذه الآيات سواء في سلسلة أو دلاية أو حتى تطريز على الملابس»، وتسائلت: «هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا !»، واستكملت: «الانسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رساله معينه، وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى».

وتسائلت فيدرا: «فين الغلط بالظبط، انا طول النهار والليل لابسه ٣ أيات كرسي في رقبتي»، وكشفت أن هذا أمر يحدث بشكل طبيعي في المطلق، أما في المهرجان كانت الرسالة لدعم الحيوانات وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر، ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة.