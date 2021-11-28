«الداخلية» في أسبوع: كشف غموض 66 حادث «قتل وسرقة بالاكراة» وتنفيذ 568 الف حكما قضائيا

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أعلنت وزارة الداخلية عن جهودها على مستوى الجمهورية «خلال أسبوع»، وشنت حملات أمنية مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.



قام قطاع الامن العام بإستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط- بورسعيد- الدقهلية»، السحر والجمال بنطاق محافظتى «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 62 متهم، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و42 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 38 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4043 حكم قضائى متنوع، وضبط 342 قضية متنوعة.

كما تم إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ،وأسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 582 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط والجيزة والغربية وكفرالشيخ والشرقية والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والسويس وقنا والمنيا وسوهاج والمنوفية ودمياط وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وبورسعيد والفيوم وأسوان والإسماعيلية والبحيرة، وبحوزتهم 339 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وسرقة بالإكراه ومخدرات وشروع في قتل.



في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1322 قطعة سلاح نارى أبرزها 112 بندقية آلية و168 بندقية مششخنة وغير مششخنة و108 مسدس و934 فرد محلى وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و170 خزينة و1643 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما 8 مسدس و7 فرد محلى وأدوات وأجزاء التصنيع.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 15 تشكيل عصابى، ضموا 38 متهم، إرتكبوا 116 حادث سرقة متنوعة، وضبط 140 قضية أحداث، وكشف غموض 66 حادث متنوع، أبرزهم قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 88 متهماً، وإعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها.



تم تنفيذ 567904 حكم قضائى بإجمالى 38448 متهم، منها 2404 حكم جناية 195365 حكم حبس، و291690 حكم غرامة، و78445 مخالفة.

الأمن الإقتصادى



في القضايا التموينية تم ضبط 8945 قضية تموينية متنوعة منها ضبط 154 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5800 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 783٫000 جنيه، وضبط 30 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1063203 لتر لبيعها في السوق السوداء ،وضبط 8761 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1544،840 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 340 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 526،335 طن، وكذا ضبط 104 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 136،553 طن.

قضايا التيار الكهربائى



تم ضبط 82653 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 64٫423٫705 مليون جنيه.



تم ضبط 2067 قضية في مجال التهرب الضريبى منها ضرائب عامة وضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهى- تنفيذ أحكام- تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 3٫477٫637٫014 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8٫571٫397 مليون جنيه .



تم ضبط 28 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام والإحتيالات المصرفية وغسل الأموال والكسب غير المشروع بقيمة إجمالية بلغت 99٫613٫790 مليون جنيه.

قضايا النقل والمواصلات



تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 9 متهمين، إرتكبوا 4 وقائع متنوعة، كما تم ضبط 1637 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة.

تم ضبط 226 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، منها 125 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 663561 وحدة أبرزها أجهزة «ريسيفر» ووحدات معالجة مركزية وطبق إستقبال إشارة الشبكة وكروت لفك شفرة القنوات الفضائية وكذا ضبط 101 قضية في مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت 12759 تمثلت في مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



تم ضبط 473 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف ومراكب مخالفة وغزل مخالف وجوابى مخالفة، وكذا ضبط 1299 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و122 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف والتعدى بالردم،و 143قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 85 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 1008لنش سياحى.



في مجال محاولة التصدي لفيروس كورونا تم ضبط 6767 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1582 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 9380 أرجيلة، وغلق 6373 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 62062 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 61782 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة ضد 280 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.



تم ضبط 1893 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2080 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 13423٫202 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 275٫301 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 50٫615 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 29٫112 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 3٫699 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 665جرام وكمية من مخدر الفودو، وزنت 650جرام و2،905،100 مليون قرص كبتاجون، و21٫085 ألف قرص مؤثر، و8146 قرص ترامادول مخدر، و200 طابع إل إس دى، وضبط 1 قضية غسل الأموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 200 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 194،000،000 مليون جنيه.



أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضايا بإجمالى 16 متهما بمضبوطات بلغت طن و771 كيلو جرام



تم ضبط 249457 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 37998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6010 موقف عشوائي، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع 252 سيارة و40 دراجة نارية، وفي مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية وتم ضبط 23004 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس «الخوذة»، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 279 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 720 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 6 منهم، وفحص 634 مركبة تبين مخالفة 24 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4425 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 253 سائق منهم.



ضبط 31 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل ،وكذا 70 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية وجنحة مرورية.



تم ضبط 825 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية.