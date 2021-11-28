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حقق فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت 27-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم ليفربول عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وعاد جوتا لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من تمريرة محمد صلاح واختتم تياجو الكانتارا أهداف ليفربول في الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37، لينتهي الشوط 3-0.

وفي الشوط الثاني سجل فيرجيل فان دايك آخر أهداف المباراة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-0.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 14 في المركز الرابع عشر.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ومباريات السبت 27-11-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - كوناتي - روبرتسون.

خط الوسط: فابينهو - هندرسون - ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا.

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