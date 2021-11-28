وزير الري يبحث ضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية في الوادي الجديد

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التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، لبحث موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة الوادي الجديد، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية بالمحافظة، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وقال «عبدالعاطي» إنه يتم تطبيق كل الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، بالإضافة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، مع التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الري بالغمر، الأمر الذي يؤدى لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وأضاف وزير الري أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لعدد 19 بئر، تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، موضحا أن هذه الآلية تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأوضح وزير الري أنه تم استخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع بالوادي الجديد، وربطها بمنظومة التحكم والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فوري عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الري، موضحًا أن ذلك يُسهم في رفع كفاءة عملية الري وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل في المنظومة المائية من خلال ربط عملية الري بالأراضي الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.