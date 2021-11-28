تعرف على حركة التداول في موانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة التداول في موانئ البحر الأحمر حيث شهدت تداول 1279 طن بضائع عامة ومتنوعة و390 شاحنة و98 سيارة.

في الوقت الذي شهدت حركة الصادرات 711 طن بضائع عامة و195 شاحنة و16 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الواردات 568 طن بضائع عامة و195 شاحنة و82 سيارة ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و80 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 53 شاحنة وتمت مغادرة السفينة أمل بحمولة 79 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 77 شاحنة و15 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، كما تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 568 طنا و2 ملاكي وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طنا و1 سيارة ملاكي.

في الوقت الذي تمت فيه مغادرة ميناء السويس السفينة KING ARS فارغة متجهة إلى الإمارات.