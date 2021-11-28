  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

عصابات خطف المراهقات في فيلم «المدني» بمهرجان القاهرة السينمائي

Print
عصابات خطف المراهقات في فيلم «المدني» بمهرجان القاهرة السينمائي عصابات خطف المراهقات في فيلم «المدني» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الفيلم الروائي «المدني» لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم «المدني»، من إخراج تيودورا آنا ميهاي، وإنتاج بلجيكا ورومانيا والمكسيك، إلا أن لغته الأصلية هي الإسبانية، وتدور أحداثه في شمال المكسيك حيث تخطف فتاة مراهقة، ويطلب الخاطفون فدية كبيرة من أسرتها، ورغم سدادها يتراجع الخاطفون عن إعادة الفتاة، وترفض لسلطات المساعدة، فتأخذ والدتها مهمة العثور عليها.

ربما يكون هذا الفيلم قد استحق «جائزة الشجاعة»، من قسم «نظرة ما» الرسمي بمهرجان كان السينمائي عام 2021، لأنه يقتحم بجرأة منطقة شائكة تسودها الفوضى وتسيطر عليها عنكبوتية من العصابات بشمال المكسيك.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 145 دقيقة، في الساعة الـ 8:30 مساء بالمسرح الصغير في دار الأوبرا.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
10 أفلام تايوانية كلاسيكية تُبث مجاناً في المهرجان الأول للأفلام عبر شبكة الإنترنت على منصة تايوان بلاس

10 أفلام تايوانية كلاسيكية تُبث مجاناً في المهرجان الأول للأفلام عبر شبكة الإنترنت على منصة تايوان بلاس