عصابات خطف المراهقات في فيلم «المدني» بمهرجان القاهرة السينمائي

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يعرض اليوم الفيلم الروائي «المدني» لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم «المدني»، من إخراج تيودورا آنا ميهاي، وإنتاج بلجيكا ورومانيا والمكسيك، إلا أن لغته الأصلية هي الإسبانية، وتدور أحداثه في شمال المكسيك حيث تخطف فتاة مراهقة، ويطلب الخاطفون فدية كبيرة من أسرتها، ورغم سدادها يتراجع الخاطفون عن إعادة الفتاة، وترفض لسلطات المساعدة، فتأخذ والدتها مهمة العثور عليها.

ربما يكون هذا الفيلم قد استحق «جائزة الشجاعة»، من قسم «نظرة ما» الرسمي بمهرجان كان السينمائي عام 2021، لأنه يقتحم بجرأة منطقة شائكة تسودها الفوضى وتسيطر عليها شبكة عنكبوتية من العصابات بشمال المكسيك.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 145 دقيقة، في الساعة الـ 8:30 مساء بالمسرح الصغير في دار الأوبرا.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.