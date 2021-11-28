عرض فيلم «رجل بلا وطن» بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم لأول مرة

★ ★ ★ ★ ★

يعرض اليوم، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «رجل بلا وطن»، وذلك ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «رجل بلا وطن» من إخراج مصطفى سروار فاروقي، وإنتاج عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا.

تدور أحداثه حول نافين الشاب الآسيوي، الذي لا يستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أو ديانته أو جذور عائلته، رحلة معقدة حين يقوده قدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن وطن وحب وأمان لتنتهي رحلته نهاية مأساوية.

«رجل بلا وطن»، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 101 دقيقة، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في الساعة الـ 6:30 مساء في المسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، فيما سيكون عرضه الثاني غدا الاثنين في الساعة الـ 6:30 بسينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.