حبس المتهم بقتل تاجر خردة في مشاجرة بالشرقية

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قررت نيابة ديرب نجم، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس تاجر مواشي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل تاجر خردة إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات بينهما.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم، بنشوب مشاجرة بناحية قرية جميزة بني عمرو التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن مقتل أحد طرفي المشاجرة.

أنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مقتل «ج. م»، 42 عاما، تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وقعت بينه وبين «م. ص» تاجر مواشي بسبب خلافات بينهما، وأفاد المتهم أمام جهات التحقيق بأن المجني عليه سبق أن قام بمعاكسة زوجته والتحرش بها لفظيا، وأثناء معاتبته حاول التعدي عليه فقام بالدفاع عنه نفسه.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتولت النيابة العامة التحقيقات