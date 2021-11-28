منتج «ليلة السقوط»: تعرضت للتهديد من داعش.. وطارق لطفي يقتل ويغتصب خلال الأحداث (حوار)

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ينتظر الجمهور العربي عرض مسلسل «ليلة السقوط» منذ أن تم الإعلان عنه، حيث يناقش إحتلال داعش لمدينة الموصل العراقية، ويشارك فيه 150 لاعبا عربيا، ويقوم ببطولته الفنان طارق لطفي مع كوكبة من ألمع النجوم بالوطن العربي.

التقت «المصري اليوم» بالمنتج العراقي قيس الرضواني منتج مسلسل «ليلة السقوط» أثناء تواجده في مصر وكان لنا معه هذا الحوار..

بعد ظهور الصور من الكواليس توقع البعض أن يكون هناك تشابه بينه وبين «القاهرة كابول» خاصة وأن البطل واحد.. تعليقك؟

«ليلة السقوط» يختلف اختلاف كامل عن «القاهرة كابول»، فليلة السقوط يتحدث عن إحتلال مدينة الموصل من قبل داعش، وما قام به الإرهابيوم من جرائم في حق العراقيين، كما أن شخصية طارق لطفي في المسلسل مختلف تماما.

وما هو دور طارق لطفي في المسلسل؟

يجسد طارق لطفي شخصية جبارة داخل المسلسل، حيث يقوم بددور قائد ميداني بداعش، يقوم بالقتل والاغتصاب والحرق، وليس التنظير كما كان يفعل في القاهرة كابول، لكنه بالمعنى الحرفي «دباح».

ألم تخشى من بطش داعش بعد عرض هذا المسلسل؟

بالفعل وصلني تهديد رسمي من داعش أثناء تصوير المسلسل، وأبلغت أجهزة الأمن التي إتخذت احتياطتها لحمايتنا، ولكن في النهاية دي رسالة أردنا أن تصل إلى الشباب اللذين إنخدعوا في هذا التنظيم الإرهابي الذي يتحدث باسم الدين وهو منه براء، فكل ما فعلته هو تشويه لسمعة الإسلام في الغرب، ومستعدون لتحمل أي شئ في سبيل هذه الرسالة.

انتشرت أخبار مؤخرا عن انفجار لغم في التصوير وإصابة صبا مبارك.. ما صحة هذا الكلام؟

بالفعل انفجر لغم في آخر يوم تصوير، حيث أننا في المدينة القديمة في الموصل، التي دارت بها معارك التحرير، والموصل القديمة مدينة مدمرة، بها العديد من السراديب، وأثناء حركة الفنانين سقطت حجارة في أحد السراديب التي كانت تحتوي على لغم، فانفجر اللغم وأصدر صوتا عاليا ولهبا كبيرا احترقت فيه إحدى الكاميرات، ولكن لم تحدث أي خسائر بشرية، ولم يصب أي فنان بضرر.

وهل حصلتم على دعم من قوات الجيش العراقي؟

بالطبع.. فقوات مكافحة الإرهاب التي حررت الموصل هي نفسها من جسدت مشاهد التحرير في المسلسل، وذلك إيمانا منهم بالرسالة الهامة التي يقدمها المسلسل في نشر الوعي لدى الشباب، وتعريف العالم بالجرائم التي خلفها هذا التنظيم الإرهابي.

ومتى سيعرض المسلسل؟

المسلسل سيتم عرضه قبل الموسم الرمضاني القادم، لكن لم يتحدد موعد حتى الآن، وتم طرح برومو المسلسل اليوم، وفي الفترة المقبلة سيتم التعاقد مع القنوات التي ستعرض المسلسل، وقررنا أن يعرض المسلسل خارج رمضان، ليعطي فرصة لعدد كبير من الجمهور لمشاهدة هذا العمل الهام، فموضوع العمل خارج المنافسة، فأنا لم أقم بصناعة هذا المسلسل من أجل الربح، ولكن إيمانا بالرسالة التي يقدمها.

ولماذا اخترت طارق لطفي لبطولة المسلسل؟

أنا من معجبي الفنان طارق لطفي، فهو فنان مميز وملتزم، ويعرف ماذا يريد، وبعد مشاهدتي للقاهرة كابول، قررت ان يكون طارق لطفي هو بطل هذا المسلسل، كما يشارك الفنان أحمد صيام بالمسلسل، والفنانة الشابة نور عبدالرحمن من مصر.

وكم هي ميزانية المسلسل؟

الميزانية التي كانت موضوعة للمسلسل هي 5 ملايين دولار، ولكن بسبب التصوير خارج الاستوديو والإستعانة بقوات الجيش تكلف المسلسل 6 مليون دولار.