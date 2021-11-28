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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا «أوميكرون» «Omicron» في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول: «جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر» والمغادرة إليها.

وكذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، متحور فيروس كورونا الجديد، B.1.1.529، باعتباره «متغيرا مثيرا للقلق»، ويسمى أوميكرون، حيث اجتمعت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتطور فيروس كورونا، وهى مجموعة مستقلة من الخبراء، الجمعة، لمناقشة المتحور الجديد.

كما أوصى المستشارون بأن تصنف منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه «مثير للقلق»، في إشارة إلى العدد الكبير من الطفرات في المتغير، وربما زيادة خطر الإصابة مرة أخرى وغيرها من الأدلة.

وتقوم المنظمة العالمية بإبلاغ النتائج الجديدة مع الدول الأعضاء والجمهور حسب الحاجة، وقالت، في بيان لها، إنه استنادا إلى الأدلة المقدمة التي تشير إلى حدوث «تغيير ضار»، فإن المجموعة الاستشارية أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة تصنيف هذا المتغير على أنه مثير للقلق، وقد حددت منظمة الصحة العالمية B.1.1.529 باعتباره مثيرا للقلق، والمسمى «أوميكرون»

وفى هذا الصدد، أكدت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء ماريا فان كيركوف أن المتحور الجديد يحتوى على بعض الخصائص المثيرة للقلق، قائلة إن ذلك المتحور شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق.

في حين أكد بيان المنظمة أن «هناك عددا من الدراسات جارية وستواصل المجموعة الاستشارية تقييم هذا المتغير، داعية دول العالم إلى تعزيز جهود المراقبة والتسلسل لفهم متغيرات فيروس كورونا بشكل أفضل».

ويحتوى المتغير الجديد على أكثر من 30 طفرة من «البروتين الشائك» الخاص بالفيروس، والذى يقوم من خلاله بفتح الخلايا، أي أكثر من ضعف عدد طفرات البروتين الشائك التي يحملها متغير دلتا الذي يتفشى بمعدلات كبيرة، مما أثار مخاوف من أن الأجسام المضادة من التطعيم أو العدوى السابقة قد لا تكون متطابقة بشكل جيد، وبالتالى تصبح أقل حماية.

كما أكد علماء الجينوم في جنوب إفريقيا أن أكثر من 30 طفرة تم العثور عليها في البروتين الشائك، وهو الهيكل الذي يستخدمه الفيروس للوصول إلى الخلايا التي يهاجمونها.

وأعلن المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر انتشار «أوميكرون» في أوروبا يتأرجح ما بين «مرتفع إلى مرتفع جدا».

ونقلت وكالة فرانس برس عن المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تقرير لتقييم المخاطر، قوله: «المستوى العام للمخاطر المرتبط بـ«أوميكرون»، في الاتحاد الأوروبى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تم تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جدا».