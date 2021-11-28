تداول 1279 طن بضائع عامة ومتنوعة و390 شاحنة و98 سيارة بـ«مواني البحر الأحمر»

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شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1279 طن بضائع عامة ومتنوعة و390 شاحنة و98 سيارة وشملت حركة الصادرات 711 طن بضائع عامة و195 شاحنة و16 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الواردات568 طن بضائع عامة و195 شاحنة و82 سيارة ويتواجد 10 سفن على ارصفة الموانئ حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و80 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 53 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 79 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 77 شاحنة و15 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وحيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 568 طن و2 ملاكي وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711طن و1 سيارة ملاكي. وتم مغادرة ميناء السويس السفينة KING ARS فارغة متجهة إلى الامارات.