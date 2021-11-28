الكابلات الكهربائية المصرية تشتري 1.79 مليون سهم خزينة

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قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إنها قامت بشراء 1.79 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه بذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.49%

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بقيمة 147.26 مليون جنيه، مقابل 104.38 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.83 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأرباح المستقلة، فقد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 لتصل إلى 59.36 مليون جنيه، مقابل 52.25 مليون جنيه خلال الفترة من العام المنصرم لها.